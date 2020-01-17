شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه المكسيك الهجرة إلى أمريكا؟ والان نبدء بالتفاصيل

عرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، آلاف الوظائف للمهاجرين من أمريكا الوسطى الذين غادروا هندوراس قبل يومين متوجهين للولايات المتحدة.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي، إن ما يصل إلى 3 آلاف شخص، معظمهم من هندوراس، يسافرون باتجاه المكسيك، مع عزمهم عبور الحدود الأمريكية.

وأضاف: "دعونا ننتظر، هناك خيارات.. لدينا 4 آلاف وظيفة على حدودنا الجنوبية".

وبدأ نحو ألف من سكان هندوراس السير على الأقدام وفي حافلات من سان بيدرو سولا في جنوب هندوراس، الأربعاء الماضي، بينما انضم مهاجرون آخرون إليهم في الطريق.