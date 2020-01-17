شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي»: إلزام المطاعم بالتعاقد مع «حفظ النعمة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون البلدية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة. يأتى ذلك في إطار مبادرات تعليب الطعام الفائض من التجمعات الكبيرة أو الفنادق أو المطاعم واعادة تقديمها للمحتاجين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «القصبي»: إلزام المطاعم بالتعاقد مع «حفظ النعمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.