شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: التخطيط تعلن رؤية مصر 2030 بعد التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 17-1-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الملامح الأولى للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومكونات تلك الأجندة وذلك بعد التحديث، وتراجع أسعار القمح والأرز والزيت والذرة والجلوتين، بختام تعاملات الأسبوع الثانى من شهر يناير، فيما استقرت أسعار الفول والعلف، أما على مستوى أسعار المعان، فتراجع سعر خام الألومنيوم والنحاس.





وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية:





وزارة التخطيط تعلن الملامح الأولية لأجندة رؤية مصر 2030 بعد التحديث

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الملامح الأولى للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومكونات تلك الأجندة وذلك بعد التحديث.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

انخفاض التضخم فى ديسمبر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الأول للاستدامة، والذى أقيم بمعبد الأقصر تحت عنوان "أثر شراكات قطاع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تفعيل أهداف التنمية المستدامة".

وخلال كلمتها التى ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالى، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت فى رؤية مصر 2030، وحرصت على أن تتسق مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الاتصالات يفتتح مركز تدريب متخصص فى الألياف الضوئية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تدريب متخصص فى تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وذلك بمقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية.

ويضم المركز الجديد 4 معامل متخصصة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى كافة مراحل التشغيل والتركيب والصيانة المختلفة لشبكات الألياف الضوئية، وذلك لكى تحاكى بيئة العمل الفعلية وهى؛ معمل تكنولوجيا (FTTH) والخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل، ومعمل للتدريب على الأعمال الخارجية بالمواقع، ومعمل للتدريب على شبكات الألياف الضوئية فى مراكز البيانات، ومعمل الاختبارات.

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وزيرة التجارة تتوقع 5 ملايين زائر لجناح مصر بمعرض "اكسبو دبى 2020"

عقدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والسياحة والهجرة لمناقشة ترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات معرض "اكسبو دبى 2020"، والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021 وذلك لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض اللقاء، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، التفاصيل الخاصة بالجناح المصرى وسبل الاستفادة من مساحة الجناح والبالغة 3 آلاف متر مربع فى عرض التاريخ والحضارة المصرية العريقة للترويج للسياحة المصرية بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات الاستثمارية إلى جانب المنتجات المصرية كافة القطاعات.

ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.7 مليار جنيه

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.82% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.6 مليار جنيه إلى 394.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.7 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 594.3 مليار جنيه إلى 600.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة.

تراجع أسعار القمح والأرز والزيت والذرة

تراجعت أسعار القمح والأرز والزيت والذرة والجلوتين، بختام تعاملات الأسبوع الثانى من شهر يناير، فيما استقرت أسعار الفول والعلف، أما على مستوى أسعار المعان، فتراجع سعر خام الألومنيوم والنحاس، واستقرت أسعار الأسمنت واليورويا والنترات والفوسفات، بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع.