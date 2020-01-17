شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في أمريكا بأربعة عشر حفاراً إلى 673 خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفار واحد إلى 120 حفاراً، بينما ارتتفع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معاً بخمسة عشر حفاراً إلى 796 حفاراً.

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