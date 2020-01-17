شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه..و"برنت" يتراجع بشكل طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك عقب تلاشي أثر التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية بين اكبر اقتصادين في العالم والذي أثار التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الخام.



وكشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بنحو 14 إلى 673 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.1% إلى 64.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 65.1 دولار وأقل سعر عند 64.4 دولار.