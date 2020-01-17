شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الكندي رغم استمرار الأجواء الإيجابية حيال أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم على الرغم من استمرار الأجواء الإيجابية في الأسواق العالمية عقب هدوء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



واكد الرئيس "دونالد ترامب" على أن هذا الاتفاق يعد الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة وسوف يعيد للبلاد 250 مليار دولار عن طريق مشتريات صينية من السلع والخدمات الأمريكية.

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اما المسؤولون الصينيون، فقد أبدوا تفاؤلا حيال مستقبل العلاقات التجارية مع الجانب الأمريكي مشيدين بالتعاون في المفاوضات على المرحلة الأولى.



وسوف تتجه انظار الأسواق في الأسبوع المقبل نحو محاكمة الرئيس "ترامب" أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بعد إحالة الديمقراطيين الاتهامات الرسمية للرئيس إلى مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7657، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7677 وأقل سعر عند 0.7643.