سعر البلاديوم في المعاملات الفورية يقفز أكثر من 6% إلى مستوى قياسي جديد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البلاديوم

قفزت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أكثر من 6 في المئة أثناء التعاملات اليوم الجمعة بينما تواجه السوق نقصا حادا في المعروض.

وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، صعد البلاديوم 6.9 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 2472.84 دولار للأوقية (الأونصة).

ويتجه المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات إلى تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مارس آذار 2016 .