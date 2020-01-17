شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار القمح والأرز والزيت والذرة والجلوتين.. وهبوط سعر الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار القمح والأرز والزيت والذرة والجلوتين، بختام تعاملات الأسبوع الثانى من شهر يناير، فيما استقرت أسعار الفول والعلف، أما على مستوى أسعار المعان، فتراجع سعر خام الألومنيوم والنحاس، واستقرت أسعار الأسمنت واليورويا والنترات والفوسفات، بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :قمح 11.5 روسى 3800 جنيه / طن صب أرضه وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :قمح 11.5 روسى 3800 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 أوكرانى 3830 جنيه/طن صب أرضه قمح 12.5 روسى 3850 جنيه / طن صب أرضه قمح 13.5 روسى 3880 جنيه / طن صب أرضه قمح 14.5 رورسى 4050 جنيه/طن صب أرضه دقيق -24 4550 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4650 جنيه / طن معبأ أرضه ردة محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 4200 جنيه / طن معبأ أرض أرز شعير رفيع 3700 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7000 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5500 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 15600 جنيه / طن صب أرضه زيت أولينRBD 13000 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 11700 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 16000 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 7200 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – رفيع 25000 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – عريض 18000 جنيه / طن معبأ أرضه فول ليتوانى 8200 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 8200 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى سورتكس 9600 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى 10250 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى ثلاجة 13000 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3380 جنيه / طن صب أرضه ذرة أوكرانى 3240 جنيه / طن صب أرضه ذرة بلغارى/رومانى 3240 جنيه/طن صب أرضه نشا غذائى 7100 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6800 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 6400 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 6275 جنيه / طن معبأ أرضه صويا 44 5850 جنيه / طن معبأ أرضه Advertisements بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6800 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 4500 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 10300 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 10250 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4450 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي تسمين سوبر 23% 6300 جنيه / طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 5900 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 24 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 32 جنيه / كيلو

أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى:حديد 10100 جنيه / طن أرضه أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى:حديد 10100 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 4570 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 46500 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 54000 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 56000 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - كابلات 99600 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 107000 جنيه / طن أرضه الأسمنت 740 جنيه / طن أرضه يوريا 4200 جنيه / طن النترات 4150 جنيه / طن فوسفات ناعم 1400 جنيه / طن فوسفات خشن 1550 جنيه / طن الذهب - 18 588 جنيه / جرام الذهب - 21 686 جنيه / جرام الذهب - 24 784 جنيه / جرام الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5488 جنيه الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.76/15.88 جنيه

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