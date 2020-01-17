شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، بحسب مسح مشترك أجرته جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز".

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 99.1 نقطة في يناير/كانون الثاني من 99.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، بينما توقع محللون 99.6 نقطة.

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