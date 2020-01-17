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65 ألف أجنبي يغادرون سوق العمل.. أغلبهم من التشييد وتجارة التجزئة والجملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما غادر 65 ألف عامل أجنبي سوق العمل السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي (2019)، انخفض إجمالي عدد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص منذ 2017 بمقدار 1.98 مليون عامل. وأوضحت شركة جدوى للاستثمار، في تقرير تطورات سوق العمل السعودي، الربع الثالث 2019، أن أكبر تراجع في عدد العمالة الأجنبية خلال الربع كان من نصيب قطاعي التشييد وتجارة التجزئة والجملة.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث شهد نموا ملحوظا في التوظيف بعدد من القطاعات للسعوديين والأجانب، في حين سجلت 3 قطاعات هي التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع، تراجعا في التوظيف.

وقالت «جدوى» إن التراجع في القطاعات الثلاثة كان كبيرا بصورة كافية ليؤثر سلبا على إجمالي صافي التوظيف للسعوديين في الربع الثالث، وجاء أكبر عدد من المغادرين في قطاع التشييد، الذي بلغ العدد الصافي للذين غادروه نحو 41 ألف أجنبي و8 آلاف سعودي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والذي غادره 28 ألف عامل أجنبي، إضافة إلى 7 آلاف عامل سعودي، على أساس صافي. وخسر قطاع التصنيع 1.6 ألف سعودي و7 آلاف عامل أجنبي خلال الربع الثالث، على أساس صافي، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وأشارت «جدوى» إلى تسجيل قطاعات عدة زيادة في عدد العاملين السعوديين خلال الربع الثالث لعام 2019، عاكسة الاتجاه الذي شهده الربع السابق، وبلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في قطاع الإدارة العامة 7 آلاف سعودي، وفي قطاع التعليم 8 آلاف سعودي، وفي قطاع الأنشطة المهنية، والذي يشمل وظائف تتعلق بمكاتب المحاماة والهندسة والاستشارات، 3.7 آلاف سعودي، كما وظف قطاع الصحة 3.7 آلاف سعودي.

تحسن التوظيف

وتوقعت «جدوى للاستثمار»، أن يؤدي انتعاش النمو في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة لتحسن مستمر في مستويات التوظيف، والمساهمة في رفع مستويات الفرص الوظيفية.

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وذكرت أن قرار وزارة العمل بإلغاء النطاق الأصفر في نظام نطاقات في يناير 2020 سيكون له تأثير إيجابي على سوق العمل، مبينة أنه سيشجع شركات القطاع الخاص المصنفة في النطاق الأحمر على توظيف المزيد من السعوديين، حتى تصبح قادرة على الانتقال إلى النطاق الأخضر.

وأشارت إلى الزيادة في عدد الوظائف في قطاع السياحة والترفيه، وتحسن التوظيف في قطاع التصنيع بصورة تدريجية في أعقاب تحمل الحكومة رسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية.

وبحسب التقرير شهد الربع الثالث زيادة في معدل مشاركة القوى العاملة وسط الشباب من 20 إلى 24، حيث ارتفع المعدل من 29% في الربع الثاني إلى 31.4%، في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأول عام 2017. وتراجع معدل البطالة الكلي إلى 12%، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، منخفضا من 12.3% في الربع الثاني لعام 2019.

التصنيع والترفيه

وقالت «جدوى للاستثمار» إنه بالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يتحسن التوظيف في قطاع التصنيع بصورة تدريجية في أعقاب صدور المرسوم الملكي القاضي بتحمل الحكومة رسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية للمصانع المسجلة حتى عام 2023.

وأضافت أن تطور السياحة والترفيه حول المملكة، من خلال المبادرات الجديدة، مثل برنامج «المواسم السعودية»، سيساهم في إيجاد وظائف في مختلف أنحاء المملكة في القطاعات ذات الصلة، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للترفيه، عن أن موسم الرياض استضاف نحو 10 ملايين زائر (محليين وخارجيين) حتى تاريخه، وقد ساعد ذلك بدوره في توفير أكثر من 50 ألف وظيفة موقتة ودائمة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد العمالة المنزلية الأجنبية بنسبة 36%، على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الحالي، وجاء الارتفاع بدعم من زيادة كبيرة في عدد العمالة من فئة سائق خاص.

قطاعات وظفت سعوديين: