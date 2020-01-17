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6 أوليات لـ(B20) والمحور الرئيس «سيدات الأعمال»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

اجتمعت مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، للمرة الأولى منذ تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال المنبثقة منها، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، وسط حضور ومشاركة أكثر من 500 شخصية من رواد الصناعة. وناقشت مجموعة الأعمال السعودية الموضوعات ذات الأولية، ولا سيما محورها الرئيس لهذه النسخة «سيدات الأعمال»، حيث شارك قادة الفكر المؤثرون عالميا في سلسلة من الجلسات النقاشية والعروض التوضيحية للتعبير عن أفكارهم ومشاركة الحضور بخبراتهم.

وتأتي فعاليات مجموعة الأعمال السعودية للتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي تحت شعار «التحول نحو النمو الشامل»، حيث تتولى ستة فرق عمل تحقيق 6 أوليات والمتمثلة في: الرقمنة، والطاقة والاستدامة والمناخ، والمالية والبنية التحتية، ومستقبل العمل والتعليم، والنزاهة والامتثال، والتجارة والاستثمار. وحدد موضوعا «الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال»، و«أهداف التنمية المستدامة» محورين للتداول والمناقشة العامة بين جميع فرق العمل.

وفي إطار تعزيز المحور الرئيس لمجموعة الأعمال السعودية تحت عنوان «سيدات الأعمال»، شكلت المجموعة مجلس عمل معنيا بمحور سيدات الأعمال.

تقديم توصيات

ويمثل هذا الاجتماع انطلاقة رسمية لتطوير توصيات السياسات التي تمكن الشركات العالمية بشكل أكثر فعالية من مواجهة التحديات والأوليات التي حددتها دول مجموعة العشرين. وخلال العام الحالي، من المقرر أن تقدم مجموعة الأعمال السعودية توصياتها إلى رئاسة مجموعة العشرين، التي يتولاها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لتوضع بعين الاعتبار في البيان المشترك لمجموعة العشرين.

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2020 عام مميز

وأوضح رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان أن عام 2020 يعد عاما مميزا للمملكة، بوصفها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف قمة دولية مهمة مثل مجموعة العشرين، مبينا أن مجموعة الأعمال السعودية تهدف إلى ضمان إيصال أصوات الشركات العالمية إلى قادة مجموعة العشرين.

وأفاد بأن المجموعة تواصلت مع مجتمع الأعمال لتشكيل فرق العمل والمجموعات المعنية للتركيز على الموضوعات المحورية وإجراء مناقشات مثمرة بشأنها، مشددا على أهمية شراكة المجموعة في الحوار مع المجتمع المدني، والحاجة إلى التعاون الوثيق من أجل معالجة التحديات العالمية التي تواجهها الأعمال والمجتمعات، مؤكدا ثقته الكبيرة بنجاح المجموعة في تحقيق التطلعات والمأمول منها.

حوار يتسم بالشفافية

وتلتزم مجموعة الأعمال السعودية بتقديم توصيات تشجع تطبيق سياسات قوية عبر حوار يتسم بالشفافية والتعاون البناء مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ويدعمها عدد من المنظمات الدولية بوصفهم خبراء مختصين في المعرفة والتواصل، ومن بين هذه المنظمات: «مجموعة بوسطن الاستشارية»، وشركة «ماكنزي وشركاه»، و«أكسنتشور»، وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، والغرفة التجارية الدولية، ومجلس الغرف السعودية، و«التحالف العالمي للأعمال»، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وشركة «حاضنات ومسرعات الأعمال»، و«معهد التمويل الدولي»، و«الاتحاد الدولي للمحاسبين»، و«غرفة التجارة الأمريكية».

مجموعة الأعمال السعودية

المحور الرئيس «سيدات الأعمال»

تشكيل مجلس عمل معني بمحور سيدات الأعمال

الرقمنة الطاقة والاستدامة والمناخ المالية والبنية التحتية مستقبل العمل والتعليم النزاهة والامتثال التجارة والاستثمار