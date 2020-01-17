شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملات الجلسة على ارتفاع إلى أعلى مستويات على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الجمعة إلى مستويات قياسية جديدة مواصلةً الأداء القوي الذي دفعها نحو مستويات غير مسبوقة، وذلك وسط التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

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ويرى "ترامب" أن هذه المرحلة سوف تعيد 250 مليار دولار إلى أمريكا عبر مشتريات صينية من السلع والخدمات التي تصدرهها الولايات المتحدة لبكين.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع عدد تصاريح البناء في سوق الإسكان الأمريكي فضلا عن ارتفاع وتيرة بناء المنازل الجديدة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 29352 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 9378 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 3325 نقطة.