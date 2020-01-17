شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ،وبدعم آفاق الطلب فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم ، بعد قفزة كبيرة فى إنتاج المصانع الصينية خلال كانون الأول/ديسمبر.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.93$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.56$، و سجل أدنى مستوي عند 58.45$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 65.10$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.65$ ، وسجل أدنى مستوي عند 64.50$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9% ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.40$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ،وسجلت فى اليوم السابق مستوي 63.58$ للبرميل الأدنى منذ 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أظهرت بيانات فى بكين ،نمو الإنتاج الصناعي فى البلاد بمعدل 6.9% فى كانون الأول/ديسمبر ، بأعلى وتيرة منذ آذار/مارس 2019 ،لتتجاوز توقعات الخبراء نمو بمعدل 5.9% ،ونما الإنتاج بمعدل 6.2% فى تشرين الثاني/نوفمبر.

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وتلك الطفرة التي حدثت فى إنتاج المصانع الصينية ،تأتي كرد فعل مباشر لانحسار توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة بالفترة الأخيرة ،وعلامة على تحسن مستويات الطلب الداخلي والخارجي.

وبسبب الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ،نما الاقتصاد الصيني خلال 2019 بمعدل 6.1% بأقل وتيرة نمو خلال 29 عاما ، لكن فمن المنتظر خلال عام 2020 تحسنا فى النمو الاقتصادي ،خاصة بعد الصفقة التجارية التي تم توقيعها رسميا هذا الأسبوع فى واشنطن.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو خه" يوم الأربعاء صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ، فى أول الخطوات الرسمية لإنهاء الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ، والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي ،ومستويات الطلب على النفط.

تتضمن تلك المرحلة ،التزام الصين بشراء أكثر من 50 مليار$ من النفط الأمريكي والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى على مدار عامين.