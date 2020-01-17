شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، بجانب المعنويات المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 97.50 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.31 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.27 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال كانون الأول/ديسمبر ، بالإضافة إلى اتساع نمو قطاع فيلادلفيا الصناعي خلال كانون الثاني/يناير ،عززت تلك البيانات الثقة بمسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،فمؤشر الدولار مرتفعا حتى الآن بحوالي 0.2% ، فى طريق صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو خه" صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،فى أولى الخطوات الرسمية لإنهاء الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر 18 شهرا ،والتي أحدثت اضطرابات كثيرة فى الأسواق العالمية.

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ووصف المسؤولين هذا الاتفاق ،والذي تم توقيعه يوم الأربعاء فى البيت الأبيض ،بالخطوة القوية إلى الأمام فى طريق حل الخلافات التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" إحراز المزيد من التقدم فى اتفاق التجارة ، وقال إن محادثات المرحلة الثانية قد بدأت بالفعل.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، عن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وبيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية ،وعن مستويات الثقة بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،تصريحات البناء المتوقع 1.47 مليون خلال كانون الأول /ديسمبر من 1.48 مليون فى تشرين الثاني/نوفمبر ، وعدد المنازل المبدوء في إنشائها المتوقع 1.38 مليون منزل من 1.37 مليون منزل بالقراءة السابقة.

ويصدر بحلول الساعة 14:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.0 % خلال كانون الأول /ديسمبر من نمو بمعدل 1.1% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 77.0% من 77.3% بالقراءة السابقة.

وبحلول الساعة 15:00 غرينتش تصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين خلال كانون الثاني/يناير المتوقع 99.3نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 99.2 نقطة فى كانون الأول /ديسمبر.