شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى أسبوع بفضل صعود معظم المعادن الصناعية بعد بيانات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل صعود معظم أسعار المعادن الصناعية الكبرى ، بعد بيانات الإنتاج الصناعي فى الصين.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.9% إلى مستوي 18.08$ الأعلى فى أسبوع ، من مستوي الافتتاح عند 17.92$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.89$.

فقد المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة خلال الأربع أيام الأخيرة ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

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ارتفعت معظم أسعار المعادن الصناعية يوم الجمعة بقيادة النحاس ، بعد بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين ،الأمر الذي أنعش آمال الطلب الفعلي على المعادن فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

نما الإنتاج الصناعي الصيني بمعدل 6.9% فى كانون الأول/ديسمبر ، بأعلى وتيرة منذ آذار/مارس 2019 ،لتتجاوز توقعات الخبراء نمو بمعدل 5.9% ،وسجل الإنتاج نمو بمعدل 6.2% فى تشرين الثاني/نوفمبر.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفضة فى الوقت الحالي ،غير إنها لا تزال منخفضة بنحو 0.5% ، على مدار كامل تعاملات الأسبوع الحالي ، وقد تسجل أول خسارة أسبوعية فى شهر ونصف ، بسبب تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة ،بعد اتفاق التجارة الأخير بين الولايات المتحدة والصين.