كوكاكولا يغلق عند مستوى قياسي جديد – تحليل – 17-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا (KO) بصورة طفيفة في آخر جلساته، ولكن بالرغم من ذلك استطاع تسجيل مستوى قياسي جديد، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.21% بما يعادل 0.12 نقطة، ليستقر عند سعر 56.82 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.88، ليستهدف مستوى المقاومة 58.57.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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