شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.24 نقطة ليستقر السهم عند سعر 81.00.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيل استقراره أعلى مستوى 80.68، ليستهدف مستوى المقاومة 85.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه