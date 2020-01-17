شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل – 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كاتربللر (CAT) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الإغلاق بمكاسب بلغت نسبتها 1.58% بما يعادل 2.30 نقطة ليستقر السهم عند سعر 147.87 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 144.66، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 150.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد