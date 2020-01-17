شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يقلص كثيراً من مكاسبه – تحليل – 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم بايدو (BIDU) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 142.18، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.06% بما يعادل 0.09 نقطة، ليستقر عند سعر 139.49 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 133.94، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 154.23.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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