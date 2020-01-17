شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يعاود الارتفاع – تحليل – 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ثري إم (MMM) الارتفاع في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 176.96، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 219.71 إلى 150.57)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 1.23 نقطة ليستقر عند سعر 181.01 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 176.96، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 185.09 الذي يمثل نسبة 50% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد