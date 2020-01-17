شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت لاختبار الدعم المكسور للقناة الصاعدة ولا يزال دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 65.40، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو 62.50 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط