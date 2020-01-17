شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً جديداً ليقترب من المتوسط المتحرك 50، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 57.40 وتمتد إلى 54.60 بعد تجاوز المستوى السابق، مع التذكير بأن الثبات دون 59.20 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط