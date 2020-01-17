شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة في إشارة لتوجه السعر لزيارة الهدف المنتظر عند 18.38، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن الثبات فوق 17.90 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد