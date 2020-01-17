شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الذهب، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1556.70، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1536.50 وتمتد إلى 1519.00 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1565.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط