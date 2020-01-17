شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده اليوم، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1.2920 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن الثبات دون 1.3150 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط