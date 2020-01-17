شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح مركز تدريب متخصص فى شبكات الألياف الضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تدريب متخصص فى تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وذلك بمقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية.

ويضم المركز الجديد 4 معامل متخصصة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى كافة مراحل التشغيل والتركيب والصيانة المختلفة لشبكات الألياف الضوئية، وذلك لكى تحاكى بيئة العمل الفعلية وهى؛ معمل تكنولوجيا (FTTH) والخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل، ومعمل للتدريب على الأعمال الخارجية بالمواقع، ومعمل للتدريب على شبكات الألياف الضوئية فى مراكز البيانات، ومعمل الاختبارات.

وفى كلمته التى ألقاها فى حفل تخريج المتدربين؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، على أن افتتاح المركز اليوم يؤكد على أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والتى تستلزم توافر شبكة عريضة من الألياف الضوئية وكذلك توافر كوادر بشرية مدربة وقادرة على بناء هذه الشبكة وادارتها وصيانتها وتأدية خدمات ما بعد تشغيلها عبر كافة المدن والمحافظات فى ظل مشروعات الدولة لبناء منظومات رقمية ومدن جديدة بالإضافة الى انشاء العاصمة الادارية الجديدة.



وزير الاتصالات يصافح الخريجين من مركز التدريب

وأوضح عمرو طلعت، أن التكنولوجيا وحدها لا تكفى ولكن الأهم هو تأهيل الموارد البشرية القادرة على استخدام هذه التكنولوجيات وادارتها واستخراج ما بها من فوائد؛ مؤكدا على أنه تم الاتفاق على اقامة مراكز للتدريب على تقنيات الألياف الضوئية داخل منافذ التدريب التابعة للوزارة فى المحافظات المختلفة فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اتاحة الفرصة للشابات والشباب فى كافة أنحاء الجمهورية للالتحاق بهذه البرامج التدريبية؛ معربا عن سعادته بتوفير هذا التدريب المتخصص للشباب من ذوى القدرات الخاصة.

كما قام الدكتور عمرو طلعت، خلال الافتتاح بتسليم شهادات التخرج لعدد من المدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبى المتخصص الذى تم بمعرفة شركة كورننج وهى إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الالياف الضوئية ليصبحوا نواة لمدربين مصريين محترفين يتولون عمليات التدريب كاملة بالمركز.

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هذا ومن المخطط ان يقوم المركز فى المرحلة الأولى بتدريب وتأهيل ما يزيد عن 3000 متخصص فى هذا المجال، من حملة المؤهلات المختلفة وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يستمر التدريب لمدة أسبوعين متواصلين يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة من المركز تؤهله للحصول على فرصة عمل فى هذا المجال فى شركات الاتصالات فى مصر.



وزير الاتصالات يشهد تخرج دفعة من مركز تدريب الألياف الضوئية

تم إنشاء هذا المركز بالتعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والمعهد القومى للاتصالات (NTI)، وذلك فى إطار تنفيذ محاور استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وما تستلزمه من تطوير للبنية التحتية لزيادة ســـرعات الانترنت واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتوسع فى تركيب شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وإعـداد وتأهيل متخصصين فى تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وذلك بهدف توفير المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.

حضر مراسم الافتتاح الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعـــة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين والشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.