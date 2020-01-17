شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة، بقيمة جنيهين بسوق الصاغة، مسجلة سعر 686 جنيهاً للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا فى مصر، عقب ارتفاع سعر الذهب عالمياً بنسبة 0.29% لترتفع الأوقية من 1552 إلى 1557 دولار.
أسعار الذهب سجلت تذبذب واضطراب ملحوظ منذ مطلع 2020 نتيجة بعض الأحداث السياسية والأمنية فى الشرق، الأمر الذى دفع الاسعار للصعود إلى 1580 دولار، قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى ما دون 1560 دولار حالياً، لتسجل 1557دولار للأوقية.
وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى:
عيار 18 يسجل 586 جنيه للجرام
عيار 21 سجل مساء اليوم 686 جنيه للجرام
عيار 24 سجل مساء اليوم 783 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 5488 جنيه
أوقية الذهب 1557 دولارا.
وتغذى الأوضاع المضطربة فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات
أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً فى مصر تسبب هذا الأمر فى إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.