شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة، بقيمة جنيهين بسوق الصاغة، مسجلة سعر 686 جنيهاً للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا فى مصر، عقب ارتفاع سعر الذهب عالمياً بنسبة 0.29% لترتفع الأوقية من 1552 إلى 1557 دولار.

أسعار الذهب سجلت تذبذب واضطراب ملحوظ منذ مطلع 2020 نتيجة بعض الأحداث السياسية والأمنية فى الشرق، الأمر الذى دفع الاسعار للصعود إلى 1580 دولار، قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى ما دون 1560 دولار حالياً، لتسجل 1557دولار للأوقية.



وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى: عيار 18 يسجل 586 جنيه للجرام

عيار 21 سجل مساء اليوم 686 جنيه للجرام

عيار 24 سجل مساء اليوم 783 جنيه للجرام

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الجنيه الذهب 5488 جنيه

أوقية الذهب 1557 دولارا.

وتغذى الأوضاع المضطربة فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات

أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً فى مصر تسبب هذا الأمر فى إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.