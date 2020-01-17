شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر أوقية الذهب بنسبة ضئيلة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم إلى 1555.14 دولاراً أمريكياً بنسبة 0.2%. كما ارتفع سعر الأوقية في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1556.90 دولاراً أمريكياً بنسبة 0.4%.

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