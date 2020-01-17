شكرا لقرائتكم خبر

الطيران المدني: لدينا 3 تسعيرات لمواقف مطار جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

نشرت الهيئة العامة ‫للطيران المدني عبر حسابها على تويتر بيانا صحفيا يوضح أن تسعيرة المواقف بالمطارات تعتمد على عمر المطار والتكاليف الإنشائية والتشغيلية وتكاليف المشغل للمواقف بالمطار ومستوى الخدمات المقدمة به من تقنيات وما إلى ذلك.‬

Advertisements

وعليه عملت الهيئة على تنظيم لأسعار المواقف حيث تم تحديد سعر ٥ ريالات للمواقف التي يتم سدادها عن طريق الأجهزة الذاتية (الإلكترونية) أو الأجهزة الذكية، بهدف تشجيع استخدام التقنية التي ستساهم في انسيابية حركة الدخول والخروج من المواقف، ومبلغ ١٠ ريالات من خلال السداد عبر بوابات الخروج من المواقف.

أما بالنسبة للمواقف طويلة الأجل؛ قتم تحديد سعر ريال واحد فقط للساعة الواحدة و١٥ ريالاً لكامل اليوم.

‫وكانت ⁧‫"مكة" قد نشرت تقريرا أشارت فيه إلى زيادة رسوم مواقف مطار جدة‬ ..