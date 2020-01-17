شكرا لقرائتكم خبر عن عضو جديد ينضم إلى نادي التريليون دولار فى وال ستريت الحصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عضو جديد إلى نادي التريليون دولار الحصري في وال ستريت، حيث بلغت قيمة أسهم شركة Alphabet وهي المالكة لشركة جوجل أعلى مستوى لها على الاطلاق أمس الخميس، ما دفع القيمة السوقية للشركة لتصل إلى تريليون دولار، وفقا لما نشرته شبكة سي ان ان الامريكية.

وانضمت شركة Alphabet إلى عمالقة التكنولوجيا ابل ومايكروسوفت كشركات لا تقل قيمتها عن تريليون دولار امريكي وتعد ابل هي الشركة الاعلى قيمة في الولايات المتحدة حيث تبلغ القيمة السوقية للاسهم لما يقرب من 1.4 تريليون دولار بينما تبلغ قيمة مايكروسوفت 1.3 تريليون.

ووفقا للتقرير تعتبر هذ هي المرة الأولى التي تساوي فيها ثلاث شركات أمريكية تريليون دولار على الأقل في نفس الوقت.

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كما يذكر انه في وقت سابق أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط الشركة الأكثر قيمة على هذا الكوكب عن طرح أسهمها العام الماضي بقيمة 2 تريليون دولار وتبلغ قيمتها حاليًا 1.8 تريليون دولار.

وفي نفس السياق هناك شركة أمازون التي تقدر قيمتها الآن بما يقرب من 930 مليار دولار فقد كانت ثاني شركة أمريكية تصل إلى مستوى تريليون دولار على الإطلاق في سبتمبر 2018. لكن في ذلك الوقت، كانت شركة أبل هي الشركة الأخرى الوحيدة التي بلغ سعر السوق فيها الى أكثر من تريليون دولار.

بدأت أسهم شركة Alphabet بداية قوية هذا العام حيث ارتفعت قيمتها أكثر من 8% بالفعل في عام 2020.

يرتفع بقية قطاع التكنولوجيا - وكذلك السوق الأوسع - بفضل التفاؤل بشأن الصفقة التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وأرباح الربع الرابع القوية من العديد من البنوك الكبرى حيث أغلق مؤشر Dow ​​و S&P 500 وناسداك جميعهم عند أعلى مستويات يوم الخميس.