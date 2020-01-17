شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يبدأ بالمسار الصاعد– تحليل -17-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 2.8400 مؤكدا بذلك تفعيل المسار الصاعد والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد لحين الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 2.9000 وصولا نحو 3.0200 ليواجه بذلك مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي. كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 يساهم بتوفير عزم إيجابي إضافي ليسهل مهمة تسجيل الأهداف المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8400 و 2.9000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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