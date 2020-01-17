شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يلتقط أنفاسه– تحليل - 17-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين لتشكيل ارتداد تصحيح هابط متأُثرا بقوة مستوى 1025.00 ليشكل عائق أمام استئناف الهجوم الصاعد, لكن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الإضافي المستقر عند 990.00 فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتمكن من خلاله بتجاوز الحاجز الحالي والوصول نحو الهدف الرئيسي التالي المتمثل بمستوى 1055.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 990.00 و 1055.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد