شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقفز فوق الحاجز-تحليل - 17-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج بتداولات يوم أمس الضغوط الإيجابية بتشكيله لموجه صاعدة قوية ليتجاوز بذلك الحاجز المستقر عند 143.80 مسجلا بذلك أول الأهداف الرئيسية بملامسته لمستوى 144.30.

تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة, وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بثباته ضمن مستوى تشبع الشراء, نتوقع استئناف السعر للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 145.60 وصولا للقمة المحققة سابقا والمتمثلة بمستوى 148.00 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.80 و 145.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد