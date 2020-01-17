شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار اليورو مقابل الين- تحليل - 17-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تحرك سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة, إلا أن صموده ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الإضافي المستقر عند 122.45 يؤكد استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة. لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 123.25 و 124.25 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.45 و 123.25 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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