شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل انحسار التوترات التجارية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لأعلى مستوياتها على الإطلاق ،لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل انحسار مخاوف التوترات التجارية العالمية ، خاصة بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.7% حتى الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 423.80 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.5% ، بفضل آفاق الطلب فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم .

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وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هو خه " صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة يوم الأربعاء فى البيت الأبيض ،بموجب تلك المرحلة سوف تقلص الولايات المتحدة بعض التعريفات الجمركية على سلع صينية ،فى المقابل تزيد الصين المشتريات من المنتجات الأمريكية.

وفى نفس إطار العلاقات التجارية العالمية ،قال المفاوض التجاري بالاتحاد الأوروبي " فيل هوجان" إنه تبادل وجهات نظر إيجابية مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" فى واشنطن ،وشدد على رغبة بروكسيل فى التفاوض بشأن حلول لعدد من النزاعات التجارية المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأكثر من 0.8% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،و سجل مستوي قياسي عند 3,317.11 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.7% ، ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.6 % ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4 %.