شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى شهرين بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، فى ظل إحجام المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،لكن الأسعار بصدد تكبد أكبر أسبوعية فى شهرين ، بفعل تباطؤ طلب المعدن كملاذ آمن ، خاصة بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,553.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,552.49 $،وسجلت أعلى مستوي 1,557.01 $ ، وأدنى مستوي 1,549.36 $.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعد بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال كانون الأول/ديسمبر.

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الذهب منخفضة بأكثر من 0.5% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ونصف ،وأول خسارة أسبوعية خلال 2020 ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية إلي تباطؤ مستويات طلب المعدن كملاذ آمن ، وتسارع إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو خه" صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،فى أولى الخطوات الرسمية لإنهاء الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف ،والتي أحدثت اضطرابات كثيرة فى الأسواق العالمية.

ووصف المسؤولين هذا الاتفاق ،والذي تم توقيعه يوم الأربعاء فى البيت الأبيض ،خطوة قوية إلى الأمام فى طريق حل الخلافات التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" على إحراز المزيد من التقدم فى اتفاق التجارة ،وقال إن محادثات المرحلة الثانية قد بدأت بالفعل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 1.17 طن متري ، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 879.49 طن متري.