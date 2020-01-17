شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقفز لأعلى مستوى فى شهرين بعد أخبار إيجابية للسوق الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى شهرين ،بفضل تسارع مستويات طلب العملة ، بعد أخبار إيجابية للسوق الياباني ثاني أكبر سوق تشفير فى العالم ،تدعم تلك الأخبار تأسيس التنمية المستدامة ، وتعزز مستويات الثقة فى مستقبل صناعة التشفير.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 283$ بما يعادل نسبة 3.25% إلى 8,998$ الأعلى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,715$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 8,661$.

فقدت العملة الافتراضية "البتكوين" بالأمس نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

وبخلاف عمليات البيع لحاجز الأرباح ،انخفضت الأسعار بعدما سحبت شركة Bitwise اقتراح الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المعلق لدي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC .

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 8 مليار$ إلى إجمالي 246 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع الصعود الحالي فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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بدأت منصة Binance أكبر بورصة رقمية فى العالم ،مناقشات مكثفة حول شراكة إستراتيجية مع شركتين يابانيتين ، بهدف إطلاق خدمات التداول للمستخدمين فى اليابان.

ووفقا لبيان صحفي صدر يوم الجمعة 17 كانون الثاني/يناير ، بدأت Binance فى المفاوضات مع شركتي Z Corporation & TaoTao ، للدخول فى كيان موحد يقدم خدمات تداول الأصول الرقمية للعملاء اليابانيين.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة Binance "شانك بينغ شاو" نتطلع إلى جهودنا المشتركة مع شركتي Z Corporation & TaoTao لتقديم خدماتنا فى اليابان ،وأكد على الامتثال التام للقوانين واللوائح اليابانية.

وأضاف شاو أن المعايير المحلية والعالمية تلعب دور رئيسي فى تأسيس التنمية المستدامة لصناعة التشفير ،وتوسع نطاق الاعتماد عليها من الجمهور.

وعلى صعيد تعاملات كامل هذا الأسبوع ،فأسعار البتكوين مرتفعة حتى الآن بنسبة 10% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تسارع مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم.

أطلقت مجموعة CME يوم 13 كانون الثاني يناير عقود خيارات البتكوين ، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات،وفى نفس الإطار ارتفعت العقود الآجلة للبتكوين لمجموعة CME بنسبة 69% خلال تداولات 2020 عما كانت عليه فى نهاية تداولات عام 2019.