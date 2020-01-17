شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لبيانات مبيعات التجزئة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات مبيعات التجزئة فى المملكة المتحدة البريطانية ،و التي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.3077$ من سعر الافتتاح 1.3076$ ،وسجل أعلى سعر 1.3090$ وأدنى سعر 1.3063$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد انحسار احتمالات قيام بنك بريطانيا المركزي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه أواخر الشهر الجاري.

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وبفضل تلك المكاسب المتتالية ،فالعملة الملكية فى طريقها صوب تسجيل مكسب أسبوعي مقابل العملة الأمريكية ،والذي إذا تحقق يكون الأول خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،والأول خلال عام 2020.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش تصدر مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع ، بعد نمو بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تشير توقعات مبيعات التجزئة إلى ارتفاع بنسبة 0.5% شهريا خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.6% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،ومع استبعاد مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من انخفاض بنسبة 0.6% بالقراءة السابقة.