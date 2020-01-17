BMW تطرح طراز جديد بتخفيضات تصل لـ 318 ألف جنيه

كشف الشركة البافارية للسيارات وكيل بي أم دابليو في مصر عن طرح طراز جديد 520i المستورد بتخفيضات تصل لـ 318 آلف جنيه، بمحرك 1600 سي سي بقوة 170 حصان وعزم 250 نيوتن.متر مستوردة من ألمانيا مباشرةً لتحل محل النسخة المزود بالمحرك ال2000 سي سي التى يتم تجميعها محلياً.
يبلغ سعر الطراز الجديد من بي إم دبليو ٩٨٠ ألف جنيه، وهو يقل بقيمة ٣١٨ ألف جنيه عن نفس الفئة من الطراز المجمع محلياً بالمحرك ال2000 سي سي.
السيارة الجديدة مجهزة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ZF وتستطيع الوصول من الثبات إلى 100 كم/س ف7.8 ثانية بسرعة قصوى تبلغ 226 كم/س مع إستهلاك وقود بمتوسط 6.5 لتر لكل 100 كم.
كماليات هذا الطراز أبرزها، شاشة 10.2 بوصة بنظام آى درايف، جنوط رياضية قياس 18 بوصة، فتحة سقف، مصابيح ليد أمامية وفرش جلد طبيعي.
جدير بالذكر أن هذا الطراز كان قد إنتشر بشكل كبير لدى مستوردى السيارات فى الفترة الأخيرة ولاقى نجاحاً ملحوظاً نتيجة لسعره المنافس.
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