شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب العالمى 0.2%.. ويتجه لأسوأ أداء أسبوعى فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكن التداولات تجرى فى نطاق ضيق إذ يحجم المستثمرون عن تكوين مراكز فى غياب أنباء محفزة، لكن المعدن الأصفر يمضى على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى فى شهرين، فى الوقت الذى غذى فيه اتفاق المرحلة واحد التجارى الذى طال انتظاره بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة، حيث زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1555.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، متجها صوب تسجيل انخفاض على أساس أسبوعى بنسبة 0.4% وهو الأكبر منذ الأسبوع المنتهى فى الثامن من نوفمبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1556.90 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلى إف.إكس "يبدو أن المحفزات نفدت فى الأجل القريب جداً، أسعار (الذهب) تستوعب التقلب الذى وقع فى الآونة الأخيرة وهى بشكل أساسى فى وضع الانتظار والترقب".

فى غضون ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادى الصينى لأدنى مستوياته فى 30 عاما فى 2019 فى ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاستثمار.

وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين فى العالم الضرر بالاقتصاد العالمى ودفعت أسعار الذهب للارتفاع 18% فى العام الماضى، ويُعتبر الذهب أصلا آمنا فى أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

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وتنفست الأسواق المالية الصعداء على نحو طفيف بعد الإعلان عن الاتفاق التجارى، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وقضايا أساسية لم تُحل بعد.

وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مؤشرات الأسهم العالمية وول ستريت مستويات قياسية أكبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 2333.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.13 دولار أمس الخميس، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعى منذ يناير 2017.

وقفز البلاتين 0.9% إلى 1013.57 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2017 عند 1041.05 دولار فى الجلسة السابقة.

وتقدمت الفضة 0.5 % إلى 18.02 دولار للأوقية.