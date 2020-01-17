شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى شهر مع دعم آمال النمو العالمى لشركات التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشر نيكى اليابانى اليوم الجمعة أعلى مستوى إغلاق فى شهر، بعد أن لامس ذروة 15 شهرا فى وقت سابق من الجلسة، إذ قادت آمال بانتعاش الطلب العالمى وضعف الين مكاسب واسعة النطاق فى السوق، وأغلق المؤشر نيكى مرتفعا 0.45% عند 24041.26 نقطة، وفى التعاملات المبكرة، بلغ المؤشر أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الجارى إلى ما يزيد عن 1%، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4%.

وقال جيم مكفرتى الرئيس المشارك المعنى بأبحاث الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادى لدى نومورا فى هونج كونج "حين تنظر إلى اليابان، فأنت لا تتطلع إلى اليابان فحسب، نصف أرباح الشركات اليابانية لا تأتى من اليابان، لذا فإن هناك قصة دولية كبيرة: "مع دخولنا فى موسم إعلانات الأرباح فسنتلقى على الأرجح توقعات من عدد من الشركات تشير إلى قوة الطلب العالمي".

وسجلت جميع القطاعات مكاسب فى السوق مع تقدم 167 سهما على المؤشر نيكى مقابل 46 سهما متراجعا، بقيادة شركات صناعة السيارات وصناعة الصلب والشركات الصناعية.

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وتصدر سهم مازدا موتور الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية على المؤشر إذ ارتفع 5.77%، وتلاه سهم فوجى إلكتريك التى تصنع معدات إمدادات الكهرباء مرتفعا 5.61% وسهم يوكوجاوا إلكتريك لتصنيع المعدات الصناعية الذى زاد 4.97%.

وتلقت أسهم القطاع المالى الدعم أيضا بعد أن توج مورجان ستانلى أثناء الليل مجموعة قوية من نتائج أعمال الربع الرابع لكبرى البنوك فى وول ستريت هذا الأسبوع، مما أثر بشكل إيجابى على الشركات المناظرة فى اليابان.

وارتفع سهم نومورا هولدينجز 1%، كما ربح سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوى أيضا.