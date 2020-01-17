شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تتوقع 5 ملايين زائر لجناح مصر بمعرض "اكسبو دبى 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والسياحة والهجرة لمناقشة ترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات معرض "اكسبو دبى 2020"، والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021 وذلك لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض اللقاء، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، التفاصيل الخاصة بالجناح المصرى وسبل الاستفادة من مساحة الجناح والبالغة 3 آلاف متر مربع فى عرض التاريخ والحضارة المصرية العريقة للترويج للسياحة المصرية بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات الاستثمارية إلى جانب المنتجات المصرية كافة القطاعات.

وشارك فى الاجتماع أيضاً رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة تنمية الصادرات والمستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب ممثلين لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت "جامع"، إن الاجتماع استعرض خطة المشاركة المصرية فى المعرض من حيث المحتوى الذى سيتم عرضه خلال فترة المعرض وكذا تقسيمات الجناح المصرى من الداخل، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا تحديد أدوار كافة الوزارات المعنية بهدف وضع خطة عمل موحدة لتنفيذ الجناح المصرى بصورة تليق باسم مصر خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة مع اجنحة الدول المشاركة والتى يصل عددها إلى 192 جناح.

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وأضافت "جامع"، أن الجناح المصرى يقع بمكان متميز بجوار قاعة "الوصل" الرئيسية، وبجانب جناحى الإمارات والصين، مشيرةٍ إلى أنه من المتوقع أن يزور الجناح المصرى حوالى 5 ملايين زائر خلال فترة انعقاد المعرض والتى تبلغ 178 يوما.

ولفتت "جامع"، إلى أن الاجتماع استعرض الاستعدادات الخاصة بتنظيم اليوم الوطنى لمصر بالمعرض والذى يقام يوم 29 أكتوبر ويتضمن فعاليات تعكس الحضارة المصرية العريقة والثقافة والعادات والتقاليد المصرية، مشيرةً الى انه سيتم البدء فى إنشاء الجناح المصرى خلال الشهر الجارى.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بفاعليات المعرض لعرض الفرص الاستثمارية والتطور الكبير الذى شهده الاقتصاد المصرى وعقد اللقاءات الثنائية مع الشركات ودوائر الأعمال العالمية المشاركة بالمعرض، لافتةً فى هذا الاطار إلى أهمية دور مجلس الاعمال المصرى الإماراتى فى دعم المشاركة المصرية بالمعرض وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وكافة الدول ودوائر الاعمال المشاركة فى المعرض.