شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد استأنف مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والتي أظهرت اتساع ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم 6.1% خلال 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.60% لتتداول حالياً عند 1,010.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,004.84$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.34 مقارنة بالافتتاحية عند 97.30.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.5% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 6.0% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لذلك.

وفي نفس السياق، فقد كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت استقرار النمو عند 8.0% دون تغير عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 7.9%، بينما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 6.2%، بخلاف التوقعات عند 5.9%، وأوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.2% مقابل 5.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتراجع تصاريح البناء 3.8% إلى نحو 1,405 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.0% عند 1,461 ألف تصريح في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاع 2.0% إلى نحو 1,340 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.8% عند 1,314 ألف منزل.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة انخفاضاً إلى 77.0% مقابل 77.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 99.3 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.24 مليون مقابل 7.27 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونود الإشارة، لكون مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف في وقت سابق من الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.