شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون مستوى 0.9712، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، بانتظار اختبار مستوى 0.9588 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 0.9435 كمحطة رئيسية تالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9580 والمقاومة 0.9700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط