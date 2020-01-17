الدولار الأسترالي يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 17-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7015.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية ما لم يتم كسر مستويات 0.6880 والأهم 0.6800 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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