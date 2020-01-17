شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعيد الاختبار – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعاد سعر عقود خام برنت اختبار الدعم المكسور للقناة الصاعدة ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بسلبية اليوم، بانتظار اختبار مستوى 62.50 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات دون مستوى 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط