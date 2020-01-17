الاقتصاد

النفط يفقد العزم – تحليل - 17-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس ليستقر حول 58.50 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليتحرك عند مناطق التشبع في الشراء، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تجاوز مستوى 57.40 لتعزيز فرص الاندفاع نحو 54.60 كهدف تالي.

 

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً بشرط الثبات دون 59.20، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لاختبار مستوى 60.90 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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