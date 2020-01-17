شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية ويتحرك عند 18.00 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 17.90، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد