شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية ويتحرك عند 18.00 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 17.90، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 18.38.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 17-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.