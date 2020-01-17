شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 1556.70، محافظاً على ثباته دونه، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة كما هي دون تغيير للفترة القادمة، والتي تستهدف مستويات 1536.50 ثم 1519.00 بشكل رئيسي، بينما يشترط تحقيقها الثبات دون مستوى 1556.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1565.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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