شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب في مسار جانبي بين الدعم 1.3039 والمقاومة 1.3092، وقد يشهد بعض الميل الصاعد بتأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليبقى الميل الجانبي مرجحاً على المدى اللحظي إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن كسر الدعم 1.3039 سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط والتوجه نحو 1.2950 مبدئياً، بينما يمثل اختراق 1.3092 عامل إيجابي سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد وزيارة مستوى 1.3180 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي